Adobe Lightroom Classic for Mac v11.3 U2B [Multi/Ru]

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Весельчак У ®

Модератор Apple Uploader 100+ Стаж: 8 лет 5 мес. Сообщений: 15078 Ratio: 123.095 Поблагодарили: 423767 100% Откуда: От Москвы недалеко... Adobe Lightroom Classic for Mac v11.3 Тип издания: macOS Software

Релиз состоялся: 12.04.2022

Поддерживаемая ОС: macOS X 10.15+

Разработчик: © 2021 Adobe Systems

Официальный сайт: ссылка



Язык интерфейса: Русский, Английский и другие



Лечение: в комплекте

Тип лекарства: патч+замена файла



Системные требования:



• OS X 10.15 и выше

• Intel, 64-разрядный процессор

• Apple M1 chip



Описание:

Adobe Lightroom Classic - незаменимая программа при работе с цифровыми фотографии. Благодаря Lightroom вы сможете быстро импортировать, обрабатывать, управлять и демонстрировать изображения. Улучшенные инструменты исправления, возможность гибкой настройки параметров печати и мощные функции систематизации значительно ускоряют процесс работы. Lightroom объединяет фотографии в «коллекции» — виртуальные сборища файлов, по которым может быстро делать поиск. Он хранит информацию о ключевых словах, превью и метаданных не в каждом графическом файле, а в централизованной базе данных (движок SQLite). Поэтому к базе можно обращаться и по поводу фотографий, которые сейчас в архиве на DVD. Размер программы существенно меньше, чем у Bridge, запускается она быстрее и занимает меньше оперативной памяти. В общем, Lightroom рассчитан исключительно на фотографов, которых интересует обработка и каталогизация фотографий, а не интеграция всего и вся. Другая особенность пакета Adobe Lightroom Classic — разделение процесса работы со снимками на отдельные этапы. Для каждого из них предназначен свой функциональный модуль с соответствующим набором инструментов и палитр настроек.



Функциональные возможности пакета Lightroom включают не только RAW-конвертор и средства обработки изображений, но и мощную систему каталогизации фотографий, а также инструменты для создания слайд-шоу и веб-страниц. Как и во многих современных RAW-конверторах, в Lightroom используется принцип неразрушающего редактирования. Это значит, что информация обо всех выполненных пользователем операциях и настройках записывается в служебный файл, в то время как исходное изображение сохраняется в неизменном виде. Такой подход позволяет не только снизить до минимума вероятность безвозвратной потери оригиналов обрабатываемых снимков, но и дает возможность создавать и распечатывать множество различных вариантов одного и того же изображения без необходимости сохранять соответствующее количество полновесных графических файлов, быстро съедающих свободное пространство на жестком диске. По окончании работы над снимком пользователь может сохранить его обработанный вариант в виде отдельного графического файла.



Функциональные возможности пакета Lightroom включают не только RAW-конвертор и средства обработки изображений, но и мощную систему каталогизации фотографий, а также инструменты для создания слайд-шоу и веб-страниц. Как и во многих современных RAW-конверторах, в Lightroom используется принцип неразрушающего редактирования. Это значит, что информация обо всех выполненных пользователем операциях и настройках записывается в служебный файл, в то время как исходное изображение сохраняется в неизменном виде. Такой подход позволяет не только снизить до минимума вероятность безвозвратной потери оригиналов обрабатываемых снимков, но и дает возможность создавать и распечатывать множество различных вариантов одного и того же изображения без необходимости сохранять соответствующее количество полновесных графических файлов, быстро съедающих свободное пространство на жестком диске. По окончании работы над снимком пользователь может сохранить его обработанный вариант в виде отдельного графического файла.



В программе имеется пять модулей:



• Загрузка, каталогизация и поиск фотографий (Library)

• Коррекция цветовых и тональных параметров изображений (Develop)

• Создание слайд-шоу (Slideshow)

• Печать (Print)

• Создание веб-страниц для публикации коллекций изображений в Интернете (Web)



Основные характеристики Adobe Photoshop Lightroom:



• Интуитивная среда с инструментами, разработанными специально для фотографов.

• Организация, оценка изображений и добавление знака авторских прав.

• Создание предварительных настроек изображений.

• Интеграция с Photoshop.

• Регулировка настроек множества изображений одним кликом.

• Кроссплатформенность – поддержка 64-разрадной архитектуры, платформ Mac OS и Windows.

• Поддержка видеофайлов DSLR – взаимодействие с большинством цифровых камер SLR позволяет легко контролировать и организовывать статичные фотографии и видео.

• Добавление водяных знаков – встраивание логотипа (текстовых или графических водяных знаков) в изображение, регулировка размера, позиции и прозрачности.

• Быстрый импорт изображений – интерфейс импорта прост в навигации, содержит понятные визуальные индикаторы того, где и как будут расположены фотографии после импорта.

• Коррекция перспективы – возможность недеструктивного исправления перспективы картинки.

• Гибкие настройки печати. Инструменты позволяют перетаскивать одно изображение или несколько снимков на страницу, а затем изменять их расположение и размер.

• Коррекция линз – исправление дефектов линз, таких как нарушение геометрии, хроматические аберрации, виньетирование и т. п.

• Выгрузка в Интернет – возможность загружать изображения на Facebook, SmugMug и Flickr. При добавлении комментариев к снимкам эти сообщения мгновенно отображаются в библиотеке Adobe Photoshop Lightroom рядом с соответствующими фотографиями.

• Создание слайд-шоу с музыкальным сопровождением. Готовые слайд-шоу легко выкладывать в общий доступ с помощью экспорта (в том числе в высоком разрешении).

• Фотосъемка в связке с компьютером – мгновенный импорт и отображения фото после фиксации картинки камерой.

• Симуляция зернистости фотопленки. Инструменты позволяют легко контролировать параметры зернистости, которую можно применять к изображению для симуляции внешнего вида пленки. What's New

Version 11.3:

• Release note are available Version 11.3:• Release note are available here



0. Смонтировать Adobe Lightroom Classic v11.3 U2B [RiD].dmg

1. Смонтировать AntiCC [RiD].dmg

2. Запустите AntiCC.tool (откроется «Терминал», введите пароль и нажмите «Return»)

3. Установить Adobe Lightroom Classic, дважды щелкнув Install LTRM_11.3-en_US-macuniversal.app (Вы увидите всплывающее окно после завершения).

4. Файл Adobe Lightroom Classic переписать с заменой по пути:

Код: выделить все /Applications/Adobe Lightroom Classic/Adobe Lightroom Classic.app/Contents/MacOS

5. PROFIT!



K'ed by RiD



Приложение не обновлять! Используйте эти инструкции, если у вас НЕТ или вы не хотите устанавливать Creative Cloud0. Смонтировать1. Смонтировать2. Запустите(откроется «Терминал», введите пароль и нажмите «Return»)3. Установить Adobe Lightroom Classic, дважды щелкнув(Вы увидите всплывающее окно после завершения).4. Файлпереписать с заменой по пути:5. PROFIT! FAQ и обсуждение ПО для macOS В своём сообщении о проблеме обязательно укажите следующее:

1. Macintosh или Hackintosh

2. Версия Операционной системы

Проиллюстрируйте свою проблему:

3. Скриншот с ошибкой / лог ( размещается в спойлере) или подробное описание проблемы



Нарушение правил темы влечет за собой применение следующих мер:

— Посты, не содержащие информацию выше - будут удаляться без предупреждения.

— Авторы сообщений не следующие правилам, будут получать предупреждение без уведомлений.

Скриншоты:





Время раздачи: 24/7 (круглосуточно) (до появления первых 5-8 скачавших) macOS Software12.04.2022macOS X 10.15+© 2021 Adobe SystemsРусский, Английский и другиев комплектепатч+замена файлаAdobe Lightroom Classic - незаменимая программа при работе с цифровыми фотографии. Благодаря Lightroom вы сможете быстро импортировать, обрабатывать, управлять и демонстрировать изображения. Улучшенные инструменты исправления, возможность гибкой настройки параметров печати и мощные функции систематизации значительно ускоряют процесс работы. [NNMClub.to]_Adobe Lightroom Classic v11.3 U2B [RiD].dmg.torrent Торрент: Зарегистрирован Скачать





Зарегистрирован: 29 Апр 2022 12:42:52 Размер: 1.5 GB ( ) Рейтинг: 4.3 (Голосов: 19 ) Поблагодарили: 75 Проверка: Оформление проверено модератором 29 Апр 2022 12:43:33

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«Всё против нас, только ветер навстречу…» .

Apple iMac 21.5 (mid 2011) / Intel Core i5 2.7 GHz / AMD Radeon HD 6770M 512 Mb / 12GB DDR3 / Apple Trackpad, Apple Keyboard / macOS High Sierra 10.13.6 (17G14042)

strajin

Стаж: 12 лет 2 мес. Сообщений: 2 Ratio: 4.07 0.07% У меня работает, процесор M1

Идеально ставить на чисты комп. без предварительной установки Адоба

mahapione​rsabaka​

Стаж: 10 лет Сообщений: 2 Ratio: 2.041 0%



Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:



Фото Просмотр доступен только для зарегистрированных пользователей Добрый день , пишет что файл поврежден , Mac OS Monterey 12.1 , MacintoshФото

romuil

Стаж: 14 лет 6 мес. Сообщений: 54 Ratio: 6.7 0.22% mahapionersabaka писал(а):



Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:



Фото Просмотр доступен только для зарегистрированных пользователей Добрый день , пишет что файл поврежден , Mac OS Monterey 12.1 , MacintoshФото

У меня было такое. Скопировал инсталятор на desktop, затем в терминале

Код: выделить все sudo xattr -rd com.apple.quarantine

Цитата: - ставим пробел, перетаскиваем иконку нужной программы в окно терминала и нажимаем Enter



Потом запускал инсталлятор с десктопа. У меня было такое. Скопировал инсталятор на desktop, затем в терминалеПотом запускал инсталлятор с десктопа.

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MacBook Pro, 2013 late, Big Sur 11.6.5

vlad-1963

Стаж: 12 лет Сообщений: 9 Ratio: 70.507 34.48%

Стоял платный лицензионный.

Подписка закончилась.

Удалил все приложения от Адоб и сам Адоб CC

sudo xattr сделал

инсталятор отработал

Замену файла произвел

Обработка (develop) заблокирована

Хосты не правил - запретов и контроля инета нет.



Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:



strajin писал(а): У меня работает, процесор M1

Идеально ставить на чисты комп. без предварительной установки Адоба

Чистый комп сделать та еще задача, если он рабочий уже Mac Mini М1 Os 12.3Стоял платный лицензионный.Подписка закончилась.Удалил все приложения от Адоб и сам Адоб CCsudo xattr сделалинсталятор отработалЗамену файла произвелОбработка (develop) заблокированаХосты не правил - запретов и контроля инета нет.Чистый комп сделать та еще задача, если он рабочий уже

Stels716

Стаж: 2 года 6 мес. Сообщений: 1 Ratio: 133.678 11.76%

Была лицензия, закончилась. Распаковал на рабочий стол файлы, при первом запуске ругалось на поврежденный файл. По инструкции выше, с пропиской команды в терминале всё получилось, запустил заново. Установил поверх старого, после установки заменил файл, как сказано в инструкции. Запустил и всё пока что работает. Только не знаю как избавиться от надоедливого окна про связку ключей Mackbook Air M1, macOs Monterey 12.3.1.Была лицензия, закончилась. Распаковал на рабочий стол файлы, при первом запуске ругалось на поврежденный файл. По инструкции выше, с пропиской команды в терминале всё получилось, запустил заново. Установил поверх старого, после установки заменил файл, как сказано в инструкции. Запустил и всё пока что работает. Только не знаю как избавиться от надоедливого окна про связку ключей

Vladislavus666

Стаж: 9 лет 9 мес. Сообщений: 1 Ratio: 1.564 1.35% Stels716 писал(а):

Была лицензия, закончилась. Распаковал на рабочий стол файлы, при первом запуске ругалось на поврежденный файл. По инструкции выше, с пропиской команды в терминале всё получилось, запустил заново. Установил поверх старого, после установки заменил файл, как сказано в инструкции. Запустил и всё пока что работает. Только не знаю как избавиться от надоедливого окна про связку ключей Mackbook Air M1, macOs Monterey 12.3.1.Была лицензия, закончилась. Распаковал на рабочий стол файлы, при первом запуске ругалось на поврежденный файл. По инструкции выше, с пропиской команды в терминале всё получилось, запустил заново. Установил поверх старого, после установки заменил файл, как сказано в инструкции. Запустил и всё пока что работает. Только не знаю как избавиться от надоедливого окна про связку ключей



Удалить это и связки ключей. Удалить это и связки ключей.

uuto

Стаж: 2 мес. 22 дня Сообщений: 2 0%



I cannot get the thing working- installation succeeded, file was replaced but after the launch it wanted me to sign in to adobe cloud- after which it said it was the last time i can launch this program and on subsequent launch said that trial has expired.



I tried deleting all the "Adobe" related keychains- after which it still wants me to sign in.



MBP2019



Monterey 12.4 beta ! Примечание от Весельчак У: https://nnmclub.to/forum/viewtopic.php?t=867#rule_212 Sorry for the english language (can read in russian though).I cannot get the thing working- installation succeeded, file was replaced but after the launch it wanted me to sign in to adobe cloud- after which it said it was the last time i can launch this program and on subsequent launch said that trial has expired.I tried deleting all the "Adobe" related keychains- after which it still wants me to sign in.MBP2019Monterey 12.4 beta

uuto

Стаж: 2 мес. 22 дня Сообщений: 2 0% Я не могу заставить его работать - установка прошла успешно, файл был заменен, но после запуска он хотел, чтобы я вошел в adobe cloud - после чего он сказал, что это был последний раз, когда я могу запустить эту программу, и при последующем запуске сказал, что пробная версия истекла.



Я попытался удалить все связки ключей, связанные с «Adobe», после чего он все еще хочет, чтобы я вошел в систему.



МBP2019



Monterey 12.4B3

drakula57

Стаж: 6 лет 2 мес. Сообщений: 2 Ratio: 20.361 2.08%

Удалил LR, поставил из этой раздачи, не работает.

Удалил весь пакет Creative Cloud, не работает.

--

То, что помогло мне

Выйти из аккаунта и удалить весь пакет Creative Cloud. Затем зачистить все хвосты с помощью - Creative Cloud Cleaner Tool (Clean All)

Дальше по инструкции через "sudo xattr"

Интернет не вырубал, разработка заработала.

MacBook Pro 14 (M1 Pro, Monterey 12.3) Была лицензия, стоял полный Creative Cloud подписка закончилась и "Разработка" заблочилась.Удалил LR, поставил из этой раздачи, не работает.Удалил весь пакет Creative Cloud, не работает.--То, что помогло мнеВыйти из аккаунта и удалить весь пакет Creative Cloud. Затем зачистить все хвосты с помощью - Creative Cloud Cleaner Tool (Clean All) прямая ссылка с офф.сайта Дальше по инструкции через "sudo xattr"Интернет не вырубал, разработка заработала.MacBook Pro 14 (M1 Pro, Monterey 12.3)

bitekas

Стаж: 11 лет 3 мес. Сообщений: 1 0% С инструкцией в споилере топика всё заработало, спасибо.

До этого возникала ошибка "Failed to launch task: The file “Setup” doesn’t exist.", потому что следовал инструкции внутри образа (без предварительной установки AntiCC Tool.



OS: Max OS X Monterey, 12.3.1 (21E258)

Hardware: Apple Mac Mini 2020 M1

vlad-1963

Стаж: 12 лет Сообщений: 9 Ratio: 70.507 34.48% drakula57 писал(а):

Удалил LR, поставил из этой раздачи, не работает.

Удалил весь пакет Creative Cloud, не работает.

--

РЕШЕНИЕ

Удалить весь пакет Creative Cloud. Затем зачистить все хвосты с помощью - Creative Cloud Cleaner Tool (Clean All)

Дальше по инструкции через "sudo xattr"

Интернет не вырубал, разработка заработала.

MacBook Pro 14 (M1 Pro, Monterey 12.3) Была лицензия, стоял полный Creative Cloud подписка закончилась и "Разработка" заблочилась.Удалил LR, поставил из этой раздачи, не работает.Удалил весь пакет Creative Cloud, не работает.--РЕШЕНИЕУдалить весь пакет Creative Cloud. Затем зачистить все хвосты с помощью - Creative Cloud Cleaner Tool (Clean All) прямая ссылка с офф.сайта Дальше по инструкции через "sudo xattr"Интернет не вырубал, разработка заработала.MacBook Pro 14 (M1 Pro, Monterey 12.3)

Все проделал так же, разработка при первом запуске включилась.

На втором запуске разработка заблокировалась

Max OS X Monterey, 12.3.1

Apple Mac Mini 2020 M1 Все проделал так же, разработка при первом запуске включилась.На втором запуске разработка заблокироваласьMax OS X Monterey, 12.3.1Apple Mac Mini 2020 M1

fast2008

Стаж: 7 лет 5 мес. Сообщений: 2 Ratio: 1.622 21.43% Ставил на чистый комп, все по инструкции. Файл переписал.



При первом запуске требует создать учетную запись, после создания говорит "спасибо, у вас 7 дней на пользование бесплатной версией"



Что не так?



Big Sur 11.6.5

MacBook Pro 13 Intel

Kramarow

Стаж: 12 лет 8 мес. Сообщений: 74 Ratio: 5.444 Поблагодарили: 33 5.48% drakula57 писал(а):

Удалил LR, поставил из этой раздачи, не работает.

Удалил весь пакет Creative Cloud, не работает.

--

РЕШЕНИЕ

Удалить весь пакет Creative Cloud. Затем зачистить все хвосты с помощью - Creative Cloud Cleaner Tool (Clean All)

Дальше по инструкции через "sudo xattr"

Интернет не вырубал, разработка заработала.

MacBook Pro 14 (M1 Pro, Monterey 12.3) Была лицензия, стоял полный Creative Cloud подписка закончилась и "Разработка" заблочилась.Удалил LR, поставил из этой раздачи, не работает.Удалил весь пакет Creative Cloud, не работает.--РЕШЕНИЕУдалить весь пакет Creative Cloud. Затем зачистить все хвосты с помощью - Creative Cloud Cleaner Tool (Clean All) прямая ссылка с офф.сайта Дальше по инструкции через "sudo xattr"Интернет не вырубал, разработка заработала.MacBook Pro 14 (M1 Pro, Monterey 12.3)



К сожалению не помогло от слова "Совсем", только кучу времени потратил))

"Разработка" так и не работает, даже 7 дней не дает К сожалению не помогло от слова "Совсем", только кучу времени потратил))"Разработка" так и не работает, даже 7 дней не дает

Geraklll

Стаж: 12 лет 6 мес. Сообщений: 42 Ratio: 4.199 2.49% ВНИМАНИЕ! Версия 11.3 (точнее патч) актуальна только для процессоров Apple.

Инфа с appstorrent



Так-же там пишут, что если перестала работать разработка, нужно выйти из учетки аппле прямо в лайтруме и перезапустить